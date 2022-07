Governo | Quagliariello | “Credibilità dell’Italia sacrificata sull’altare degli interessi di bottega”

(Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA – “Per consumare qualche piccola vendetta personale, per anticipare di un pugno di mesi elezioni che si sarebbero comunque svolte in primavera pensando di lucrarne qualche vantaggio, per far forse contento – non voglio neanche pensarci – qualche amico con il colbacco e con mire imperiali, si sacrificadidi una politica da pigmei laagli occhi del mondo”. Lo afferma il senatore Gaetanoa proposito della crisi di. “Nel giorno in cui un ex premier per caso divorato dal rancore e due partiti noncuranti dell’interesse nazionale sacrificano la figura più autorevole che il nostro Paese potesse esprimere, chiamata a condurre la nave Italia nella peggiore tempesta dal ...

ROMA "interviene sulla crisi di. Ecco nello specifico che cosa afferma il senatore sulla sua pagina Facebook:sul: "Credibilità dell'Italia sacrificata sull'altare degli interessi di bottega" "Dispiacere e delusione per come sono andate le cose, ma ritengo che queste scelte siano più f rutto dei cattivi consiglieri che del presidente Berlusconi che nella sua vita ha dimostrato di essere, n ...ROMA – "Per questioni di stile non esprimo giudizi su come Forza Italia ha gestito questa crisi, assumendo una decisione che non ho condiviso, che sono convinta vada contro l'interesse del Paese e di ...