**Governo: presenterà Nadef, legge bilancio a nuovo esecutivo** (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il governo Draghi predisporrà la Nadef, la Nota di aggiornamento del Def che il governo presenta annualmente entro il 27 settembre per aggiornare le previsioni economiche e finanziarie del Documento di economia e finanze. La legge di bilancio verrà invece definita a approvata dal governo che uscirà dalle urne, raccogliendo il testimone da Draghi. Il premier dimissionario, spiegano inoltre fonti di governo a lui vicine, manterrà l'agenda internazionale, "a cui si presenterà comunque con la credibilità di Mario Draghi", sostengono le stesse fonti. La caduta del governo "non se l'aspettava, ma è sereno". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il governo Draghi predisporrà la, la Nota di aggiornamento del Def che il governo presenta annualmente entro il 27 settembre per aggiornare le previsioni economiche e finanziarie del Documento di economia e finanze. Ladiverrà invece definita a approvata dal governo che uscirà dalle urne, raccogliendo il testimone da Draghi. Il premier dimissionario, spiegano inoltre fonti di governo a lui vicine, manterrà l'agenda internazionale, "a cui sicomunque con la credibilità di Mario Draghi", sostengono le stesse fonti. La caduta del governo "non se l'aspettava, ma è sereno".

