**Governo: Pagano (Cgil Lombardia), 'rispettiamo decisioni, ma si faccia presto'** (Di giovedì 21 luglio 2022) Milano, 21 lug. (Adnkronos) - "Noi come Cgil avevamo preso una posizione provando a richiamare tutti all'assunzione di responsabilità per non far mancare al Paese una guida in una situazione particolarmente difficile come quella che stiamo vivendo, pur sapendo che i nostri rapporti con il governo Draghi non sono stati mai né semplici, né facili. Le cose sono andate diversamente e rispettiamo le decisioni del presidente Mattarella, che avrà sicuramente valutato la situazione e avrà visto quello delle elezioni come unico percorso possibile nel quadro che si è creato. Ma occorre fare presto, perché la vita va avanti e le persone, i lavoratori, le famiglie devono avere delle risposte. Subito". Lo dice Alessandro Pagano, Segretario generale della Cgil Lombardia che con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Milano, 21 lug. (Adnkronos) - "Noi comeavevamo preso una posizione provando a richiamare tutti all'assunzione di responsabilità per non far mancare al Paese una guida in una situazione particolarmente difficile come quella che stiamo vivendo, pur sapendo che i nostri rapporti con il governo Draghi non sono stati mai né semplici, né facili. Le cose sono andate diversamente eledel presidente Mattarella, che avrà sicuramente valutato la situazione e avrà visto quello delle elezioni come unico percorso possibile nel quadro che si è creato. Ma occorre fare, perché la vita va avanti e le persone, i lavoratori, le famiglie devono avere delle risposte. Subito". Lo dice Alessandro, Segretario generale dellache con ...

TV7Benevento : **Governo: Pagano (Cgil Lombardia), 'rispettiamo decisioni, ma si faccia presto'** - - GruppoFISenato : '@forza_italia e gli alleati di #cdx hanno ritenuto che la scelta più giusta fosse quella di non perdere ulteriore… - Le_Paginedi : @lisanoja Spread da 90 (Governo Conte) a 230 (Governo Graghi/Renzi) inflazione che corre al 9%, aumenti Gas, Luce,… - Nyram90 : @borghi_claudio @matteosalvinimi @berlusconi @MolinariRik @maxromeoMB @GiuseppeConteIT Io so che si pagano oltre 70… - lorysem : RT @Dagherrotipo1: La lobby dei Tassisti, balneari che non pagano concessioni (o 2 spiccioli), evasori fiscali ... ringraziano per la cadut… -