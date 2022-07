Governo, ministro ucraino Chernyshov: “Grato a Draghi, sua visita importante per status candidato Ue” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – (di Roberta Lanzara) – “Sono personalmente molto Grato al presidente del Consiglio Mario Draghi, la sua visita è stata molto importante e significativa per l’Ucraina. A titolo personale, vorrei ricordare che pochi giorni dopo la sua venuta abbiamo ricevuto lo stato di candidato nell’Ue. Spero che il prossimo leader alla guida del Governo italiano sia concentrato sul fronte ucraino come Draghi”. Così il ministro ucraino per lo Sviluppo delle Comunità e dei Territori, Oleksiy Chernyshov, commenta all’Adnkronos le dimissioni del premier Mario Draghi che aveva incontrato personalmente e accompagnato lo scorso 16 giugno durante la visita ad Irpin, nella ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – (di Roberta Lanzara) – “Sono personalmente moltoal presidente del Consiglio Mario, la suaè stata moltoe significativa per l’Ucraina. A titolo personale, vorrei ricordare che pochi giorni dopo la sua venuta abbiamo ricevuto lo stato dinell’Ue. Spero che il prossimo leader alla guida delitaliano sia concentrato sul frontecome”. Così ilper lo Sviluppo delle Comunità e dei Territori, Oleksiy, commenta all’Adnkronos le dimissioni del premier Marioche aveva incontrato personalmente e accompagnato lo scorso 16 giugno durante laad Irpin, nella ...

