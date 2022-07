Governo: ministro Salute Ucraina, 'grato a Speranza, ha fatto molto per noi' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Conosco molto bene il vostro ministro Roberto Speranza, e gli sono molto grato per il sostegno che ha dato all'Ucraina. E' sempre stato disponibile, anche per la cura dei bambini, ci ha sempre aiutato e per noi c'è sempre stato, quindi non lo vorrei perdere nel Governo". A dirlo, in un'intervista esclusiva all'Adnkronos, è il ministro della Salute ucraino Victor Liashko, commentando così la crisi di Governo causata dalle dimissioni del premier Mario Draghi. "Come collega posso dire che ci dispiace se dei politici si dimettono quando si sono instaurati dei rapporti -dice il ministro- Ma su questo non posso aggiungere altro, a causa della guerra in corso". "Sono ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Conoscobene il vostroRoberto, e gli sonoper il sostegno che ha dato all'. E' sempre stato disponibile, anche per la cura dei bambini, ci ha sempre aiutato e per noi c'è sempre stato, quindi non lo vorrei perdere nel". A dirlo, in un'intervista esclusiva all'Adnkronos, è ildellaucraino Victor Liashko, commentando così la crisi dicausata dalle dimissioni del premier Mario Draghi. "Come collega posso dire che ci dispiace se dei politici si dimettono quando si sono instaurati dei rapporti -dice il- Ma su questo non posso aggiungere altro, a causa della guerra in corso". "Sono ...

