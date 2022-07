Governo, Mattarella ha sciolto le Camere | Di Maio: "Governo buttato giù da chi strizza l'occhio a Putin" (Di giovedì 21 luglio 2022) Letta: 'Grotteschi gli applausi di coccodrillo a Montecitorio'. Mercoledì il presidente del Consiglio aveva incassato solo 95 sì al Senato, ottenendo la fiducia ma senza più una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 luglio 2022) Letta: 'Grotteschi gli applausi di coccodrillo a Montecitorio'. Mercoledì il presidente del Consiglio aveva incassato solo 95 sì al Senato, ottenendo la fiducia ma senza più una ...

lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - you_trend : ?? #BREAKING #Mattarella prende atto delle dimissioni di #Draghi, il cui governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti - Adnkronos : +++ Crisi di governo: #Mattarella prende atto delle dimissioni di Draghi, esecutivo in carica per affari correnti +++ - BlogMons : Blog di Monserrato. Tweet N° 96 Rif Tweet N° 88; 90; 95. Mario Draghi si è dimesso. La sua cordata dissolta. Il p… - MatteoDiIasio : @rulajebreal Ti ha risposto Mattarella 'il Governo dispone comunque di strumenti per intervenire sulle esigenze pre… -