Governo: Letta, 'ora massima presenza su media, diciamo chi è sono colpevoli' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Nelle prossime ore mettere in campo una campagna di comunicazione per dire chi" ha fatto cadere il Governo Draghi e fatto fuori così anche l'agenda sociale. "Vi chiedo di essere presenti su tutti i media per raccontare la verità, dire chi è responsabile e chi è colpevole, senza lenire nulla". Così Enrico Letta alla segreteria Pd. "Faremo una riunione nel pomeriggio con la struttura organizzativa del partito per trasformare la stagione delle feste in corso nell'inizio della nostra campagna di comunicazione verso il Paese, nel primo tempo della campagna elettorale". Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Nelle prossime ore mettere in campo una campagna di comunicazione per dire chi" ha fatto cadere ilDraghi e fatto fuori così anche l'agenda sociale. "Vi chiedo di essere presenti su tutti iper raccontare la verità, dire chi è responsabile e chi è colpevole, senza lenire nulla". Così Enricoalla segreteria Pd. "Faremo una riunione nel pomeriggio con la struttura organizzativa del partito per trasformare la stagione delle feste in corso nell'inizio della nostra campagna di comunicazione verso il Paese, nel primo tempo della campagna elettorale".

CarloCalenda : Letta ha chiesto, imprudentemente, a #Draghi di vederlo. Allora Salvini e Berlusconi si sono offesi e chiedono a Dr… - GiovaQuez : Letta (PD): “Il paradigma è cambiato, ciò che si è rotto non si aggiusta. I partiti che ieri hanno causato la crisi… - MediasetTgcom24 : Letta: 'Se cadesse il governo, da Putin salirebbe un applauso' #enricoletta #governo #putin - Ve10VeGhost : RT @GiovaQuez: Letta (PD): “Il paradigma è cambiato, ciò che si è rotto non si aggiusta. I partiti che ieri hanno causato la crisi sono res… - Domenico_p6 : RT @ottogattotto: Quelli che incolpano la dx della fine del governo #Draghi non capiscono nulla. Tutti sapevano che la Meloni e Salvini ave… -