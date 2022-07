Governo: iniziato il Cdm a Palazzo Chigi (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - E' appena cominciato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo la direttiva per definire il perimetro degli affari correnti che determinerà l'azione di Governo da qui a fine legislatura. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - E' appena cominciato il Consiglio dei ministri a. Sul tavolo la direttiva per definire il perimetro degli affari correnti che determinerà l'azione dida qui a fine legislatura.

carlosibilia : Siamo stati oggetto di attacchi politici per metterci alla porta, il cdx ha tentato all-in per eliminarci. È sempre… - CltOff : RT @ilpost: È iniziato il Consiglio dei Ministri da cui potrebbe uscire la data delle elezioni. - Unione3Stelle : Alla fine il pd ha fatto cadere il governo minando la maggioranza, ha iniziato a fare campagna elettorale dal dl z… - RossellaLatempa : Il riposizionamento politico è già iniziato. Sui brandelli di #scuola in attesa dei decreti attuativi della pessim… - ilpost : È iniziato il Consiglio dei Ministri da cui potrebbe uscire la data delle elezioni. -