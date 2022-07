**Governo: in Cdm ministri ringraziano Draghi, 'lavoro prezioso'** (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Durante il Cdm, ancora in corso a Palazzo Chigi, quasi tutti i ministri hanno preso la parola per ringraziare il premier Mario Draghi del "lavoro prezioso" portato avanti in questo anno e mezzo. Lo riferiscono fonti di governo presenti alla riunione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Durante il Cdm, ancora in corso a Palazzo Chigi, quasi tutti ihanno preso la parola per ringraziare il premier Mariodel "" portato avanti in questo anno e mezzo. Lo riferiscono fonti di governo presenti alla riunione.

