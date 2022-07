Governo in carica per gli affari correnti: quali sono i poteri dell’esecutivo dimissionario. Sì ai decreti, no ai disegni di legge (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi il Governo resta in carica “per il disbrigo degli affari correnti” per garantire la continuità amministrativa perché il Paese non può restare senza una guida. Tra le sue facoltà ci sono gli atti di straordinaria necessità ed urgenza, come i decreti legge se necessari e gli atti definiti “indefettibili” ovvero obbligatori per uno Stato. Ad essere preclusi, invece, sono tutti gli atti caratterizzati da una discrezionalità politica, come i disegni di legge (a meno che essi non siano legati ad obblighi internazionali). Come spiega il costituzionalista Francesco Clementi all’agenzia Ansa: “Primo: l’esecutivo potrà firmare decreti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi ilresta in“per il disbrigo degli” per garantire la continuità amministrativa perché il Paese non può restare senza una guida. Tra le sue facoltà cigli atti di straordinaria necessità ed urgenza, come ise necessari e gli atti definiti “indefettibili” ovvero obbligatori per uno Stato. Ad essere preclusi, invece,tutti gli atti caratterizzati da una discrezionalità politica, come idi(a meno che essi non siano legati ad obblighi internazionali). Come spiega il costituzionalista Francesco Clementi all’agenzia Ansa: “Primo: l’esecutivo potrà firmare...

