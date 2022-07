Governo, i dossier decisivi congelati dalla crisi: da Manovra e Pnrr, a tasse e pensioni. Cosa succede ora (Di giovedì 21 luglio 2022) Legge di bilancio e Pnrr sono le due emergenze più consistenti che il Paese dovrà gestire, con una crisi di Governo che potrebbe spalancare le porte al voto anticipato in ottobre. Si... Leggi su ilmattino (Di giovedì 21 luglio 2022) Legge di bilancio esono le due emergenze più consistenti che il Paese dovrà gestire, con unadiche potrebbe spalancare le porte al voto anticipato in ottobre. Si...

Agenzia_Ansa : Documento del ministro D'Incà, riforme Pnrr a rischio con le dimissioni del governo. Dossier diffuso durante il Con… - Maumol : Crisi di governo: von der Leyen attribuisce a Draghi un ruolo centrale in Europa e per Biden è il miglior interlocu… - Maumol : Crisi di governo: senza Draghi l'Europa è più debole non solo l'Italia è senza un premier. I nostri alleati sono so… - exportusanyc : RT @ilmessaggeroit: Governo, i dossier decisivi congelati dalla crisi: da Manovra e Pnrr, a tasse e pensioni. Cosa succede ora https://t.co… - infoitinterno : Governo, i dossier decisivi congelati dalla crisi: da Manovra e Pnrr, a tasse e pensioni. Cosa succede ora -