Governo, Guzzetta: "Come peserà Draghi in campagna elettorale? Questo il dilemma" (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Mattarella oggi sentirà i presidenti di Camera e Senato per valutare lo scioglimento delle Camere. Mi pare che questa sia la strada perché tutte le forze politiche si sono mosse in questa ottica. Il tema adesso è: Come peserà Draghi nella strutturazione della dinamica della campagna elettorale?". Così all'Adnkronos Giovanni Guzzetta, costituzionalista e professore di Diritto pubblico all'università di Roma Tor Vergata, che aggiunge: "E' difficile valutare la variabile Draghi in Questo momento. Il punto innanzitutto da capire è cosa farà il presidente del Consiglio: abbandonerà la politica o rimarrà in pista?". "Si tratta di comprendere - prosegue Guzzetta - quali saranno i temi della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Mattarella oggi sentirà i presidenti di Camera e Senato per valutare lo scioglimento delle Camere. Mi pare che questa sia la strada perché tutte le forze politiche si sono mosse in questa ottica. Il tema adesso è:nella strutturazione della dinamica della?". Così all'Adnkronos Giovanni, costituzionalista e professore di Diritto pubblico all'università di Roma Tor Vergata, che aggiunge: "E' difficile valutare la variabileinmomento. Il punto innanzitutto da capire è cosa farà il presidente del Consiglio: abbandonerà la politica o rimarrà in pista?". "Si tratta di comprendere - prosegue- quali saranno i temi della ...

telodogratis : Governo, Guzzetta: “Come peserà Draghi in campagna elettorale? Questo il dilemma” - italiaserait : Governo, Guzzetta: “Come peserà Draghi in campagna elettorale? Questo il dilemma” - TV7Benevento : Governo, Guzzetta: 'Come peserà Draghi in campagna elettorale? Questo il dilemma' - - fisco24_info : Governo, Guzzetta: 'Come peserà Draghi in campagna elettorale? Questo il dilemma': (Adnkronos) - 'Mattarella oggi s… - novasocialnews : Governo, Guzzetta: 'Fiducia su risoluzione Casini? Basterà a Draghi se da forze non di maggioranza?'… -