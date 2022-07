**Governo: Draghi non interverrà alla Camera** (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio dimissionario, Mario Draghi, non interverrà in Aula alla Camera, dove era atteso alle 12. Sarà il presidente della Camera, Roberto Fico, a leggere ai deputati, alla ripresa dell'Aula, una comunicazione del premier. Lo si apprende da fonti di governo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio dimissionario, Mario, nonin AulaCamera, dove era atteso alle 12. Sarà il presidente della Camera, Roberto Fico, a leggere ai deputati,ripresa dell'Aula, una comunicazione del premier. Lo si apprende da fonti di governo.

