Governo Draghi al capolinea. 5 Stelle e centrodestra hanno scelto la campagna elettorale a mani libere (Di giovedì 21 luglio 2022) Un puro calcolo elettorale ha fatto fuori, con poco rispetto, una riserva della Repubblica come Mario Draghi. Lascia l'Italia senza Governo e nell'incertezza proprio quando c'è bisogno di più Governo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Un puro calcoloha fatto fuori, con poco rispetto, una riserva della Repubblica come Mario. Lascia l'Italia senzae nell'incertezza proprio quando c'è bisogno di più...

