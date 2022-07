Governo, De Lise (commercialisti): “Rischio mancato incasso cartelle esattoriali per decine di mln” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Nelle prossime settimane, ci troveremo di fronte a una mole di cartelle, decine di milioni, che probabilmente non saranno mai incassate dallo Stato. Un Governo tecnico avrebbe potuto razionalizzare questo adempimento per garantire la possibilità di pagare l’arretrato e allo stesso tempo ipotizzare nuovi investimenti. E’ sicuramente l’aspetto più preoccupante” degli effetti sul fisco di questa crisi di Governo. Così, conversando con Adnkronos/Labitalia, Matteo De Lise, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec), interviene sugli effetti sul fisco della caduta del Governo Draghi. Secondo De Lise “La caduta del Governo Draghi, per l’economia del Paese, è un danno molto più ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Nelle prossime settimane, ci troveremo di fronte a una mole didi milioni, che probabilmente non saranno mai incassate dallo Stato. Untecnico avrebbe potuto razionalizzare questo adempimento per garantire la possibilità di pagare l’arretrato e allo stesso tempo ipotizzare nuovi investimenti. E’ sicuramente l’aspetto più preoccupante” degli effetti sul fisco di questa crisi di. Così, conversando con Adnkronos/Labitalia, Matteo De, presidente Unione nazionale giovani dottoried esperti contabili (Ungdcec), interviene sugli effetti sul fisco della caduta delDraghi. Secondo De“La caduta delDraghi, per l’economia del Paese, è un danno molto più ...

