Governo, Dalla Vecchia (Confindustria Vicenza): “Adesso 5 mesi d’incertezza, a rischio economia e credibilità” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Adesso ci attendono cinque mesi difficilissimi, d’incertezza, in cui come Paese perderemo tanti soldi, ma anche credibilità e immagine all’estero, che era stata data dal presidente Draghi. Il tutto in una situazione che era già molto difficile per la crisi energetica e il caro materiali. Solo a vedere come stanno andando spread e Borsa… Sono a forte rischio la ripresa economica che si era ricreata e i posti di lavoro ad essa legata”. E’ l’allarme che lancia, conversando con Adnkronos/Labitalia, Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza, sugli effetti economici della caduta del Governo Draghi. La leader degli industriali vicentini non usa mezzi termini per definire la giornata di ieri. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “ci attendono cinquedifficilissimi,, in cui come Paese perderemo tanti soldi, ma anchee immagine all’estero, che era stata data dal presidente Draghi. Il tutto in una situazione che era già molto difficile per la crisi energetica e il caro materiali. Solo a vedere come stanno andando spread e Borsa… Sono a fortela ripresa economica che si era ricreata e i posti di lavoro ad essa legata”. E’ l’allarme che lancia, conversando con Adnkronos/Labitalia, Laura, presidente di, sugli effetti economici della caduta delDraghi. La leader degli industriali vicentini non usa mezzi termini per definire la giornata di ieri. ...

