Governo | Ciriani “Troppe contraddizioni hanno portato alla crisi”

(Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei ribadire che un conto è la stima nei confronti di Mario Draghi, di quello che ha fatto e ha rappresentato, un conto è il suo ruolo politico e quello che ha fatto il suo. Noi abbiamo rispetto nei suoi confronti, ma il giudizio politico per me è severo. Quello che è accaduto noi lo avevamo previsto da diversi mesi a questa parte. A iniziare dpartita del Quirinale che lui ha perduto per quelli che ieri lo applaudivano in aula. I suoi amici sono finti, o quanto meno amici fino a un certo punto: loapplaudito, lococcolato, loesaltato, solo per mantenere in vita questo”. Lo dice Luca, capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia ...

come è accaduto ieri al Tg2 delle 20.30, che a Fratelli d'Italia siano stati dedicati ben due servizi a differenza di tutti gli altri partiti: uno sulle dichiarazioni del capogruppoin ...