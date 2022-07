SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Italia : ?? #Draghi: 'Stasera rassegnerò le mie dimissioni' _ La comunicazione del presidente del Consiglio al Cdm ?? 'La mag… - TV7Benevento : **Governo: Cdm nel tardo pomeriggio, all'odg perimetro affari correnti** - - fisco24_info : Crisi governo, Conte a M5S: 'Chiedevamo confronto vero e leale': (Adnkronos) - Il leader 5 Stelle: 'Ci aspettavamo… - micia274 : @filippoambrosi @ViejaBruja1 @MrWolfTheReven1 @confundustria No, assolutamente. Tutto ciò che ha fatto lo ha fatto… -

SassariNotizie.com

Alle 9 il premier è atteso alla Camera per le comunicazioni, a seguire - dopo un probabilelampo - dovrebbe recarsi al Quirinale per le dimissioni. Nella sede delè arrivato da pochi ...Un lungo applauso, anche dai banchi del, accoglie l'ingresso di Mario Draghi a Montecitorio. Non sarà necessario convocare un. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha già presentato ... **Governo: Cdm non si farà, dimissioni Draghi già comunicate settimana scorsa** Il premier Mario Draghi oggi ha annunciato alla Camera le sue dimissioni ed è salito al Colle per presentarle al presidente Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ne ha ...Draghi conferma le dimissioni a Mattarella. Il Governo resta in carica solo per gli affari correnti: la diretta della giornata.