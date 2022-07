Governo, Brunetta: Lascio Forza Italia, ha tradito i suoi valori (Di giovedì 21 luglio 2022) Renato Brunetta dice addio a Forza Italia. La decisione di non votare la fiducia al Governo Draghi, ha convinto il ministro della Pubblica amministrazione a uscire dal partito. “Non sono io che Lascio – precisa in una nota – ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia”. Poi spiega i motivi della decisione: “Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l’europeismo, l’atlantismo, il liberalismo, l’economia sociale di mercato, l’equità. I cardini della storia gloriosa del Partito popolare europeo, a cui mi onoro di essere iscritto, integralmente recepiti nell’agenda Draghi e nel pragmatismo visionario del Pnrr”. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) Renatodice addio a. La decisione di non votare la fiducia alDraghi, ha convinto il ministro della Pubblica amministrazione a uscire dal partito. “Non sono io che– precisa in una nota – ma è, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia”. Poi spiega i motivi della decisione: “Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato daifondanti della sua cultura: l’europeismo, l’atlantismo, il liberalismo, l’economia sociale di mercato, l’equità. I cardini della storia gloriosa del Partito popolare europeo, a cui mi onoro di essere iscritto, integralmente recepiti nell’agenda Draghi e nel pragmatismo visionario del Pnrr”. ...

La7tv : #la7retweet Crisi di governo, Renato Brunetta lascia Forza Italia: 'Io non cambio, è Forza Italia che è cambiata' - ilfoglio_it : ?? Renato #Brunetta lascia Forza Italia. 'Ha rinnegato se stessa e la sua storia', ha scritto il ministro della Pa i… - fanpage : Il ministro Brunetta lascia Forza Italia, così come ha annunciato ieri sera la ministra Gelmini. 'Non sono io che l… - mariello1982 : RT @brusco_sandro: Vi sblocco un ricordo. Brunetta che calcola lo spread *medio* durante il governo Monti per mostrare che faceva peggio de… - Giammy3195 : RT @brusco_sandro: Vi sblocco un ricordo. Brunetta che calcola lo spread *medio* durante il governo Monti per mostrare che faceva peggio de… -