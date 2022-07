Governo: Berlusconi, 'noi non abbiamo nessuna responsabilità, FI sempre leale' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "I 5 stelle, in profonda crisi di consenso, hanno abbandonato la maggioranza che sosteneva il Governo Draghi. Noi non abbiamo nessuna responsabilità di quello che è successo. Noi pensavamo o di andare avanti con il Governo Draghi fino a fine legislatura, eravamo stati leali in tutto i il tempo del Governo Draghi e volevamo continuare a essere responsabili e leali. Io ero stato il primo a proporre un Governo di unità nazionale con Draghi presidente". Lo ha detto Silvio Berlusconi al Tg2. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "I 5 stelle, in profonda crisi di consenso, hanno abbandonato la maggioranza che sosteneva ilDraghi. Noi nondi quello che è successo. Noi pensavamo o di andare avanti con ilDraghi fino a fine legislatura, eravamo stati leali in tutto i il tempo delDraghi e volevamo continuare a essere responsabili e leali. Io ero stato il primo a proporre undi unità nazionale con Draghi presidente". Lo ha detto Silvioal Tg2.

