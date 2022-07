Governo: Berlusconi, 'io sarò in campo, ho già scritto programma avveniristico' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Forza Italia è pronta, la campagna elettorale sarà molto contenuta nei tempi. Io sarò in campo, come altre volte. Sento il senso di responsabilità di essere presente affinchè il mio Paese rimanga nella parte della libertà e della democrazia e non vada a sinistra. Tutti i giorni sarò qui a raccontare quel programma che ho già scritto per il 2023, che conterrà molte novità. Un programma avveniristico che porta il cambiamento di cui l'Italia ha bisogno". Lo ha detto Silvio Berlusconi al Tg1. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Forza Italia è pronta, la campagna elettorale sarà molto contenuta nei tempi. Ioin, come altre volte. Sento il senso di responsabilità di essere presente affinchè il mio Paese rimanga nella parte della libertà e della democrazia e non vada a sinistra. Tutti i giorniqui a raccontare quelche ho giàper il 2023, che conterrà molte novità. Unche porta il cambiamento di cui l'Italia ha bisogno". Lo ha detto Silvioal Tg1.

