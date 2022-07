Governo: Berlusconi, 'da Gelmini e Brunetta tradimento senza motivazioni e prospettive' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - Gelmini e Brunetta "riposino in pace. Non sono abituato a commentare le decisioni di chi tradisce senza motivazioni e prospettive politiche". Lo ha detto Silvio Berlusconi al Tg2. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) -"riposino in pace. Non sono abituato a commentare le decisioni di chi tradiscepolitiche". Lo ha detto Silvioal Tg2.

lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - Giorgiolaporta : Il #Centrodestra di #Governo, ovvero di #Salvini e #Berlusconi, dovrebbe staccare la spina a #Draghi e aprire la… - carlosibilia : Siamo stati oggetto di attacchi politici per metterci alla porta, il cdx ha tentato all-in per eliminarci. È sempre… - paoloigna1 : La #Meloni non vuole più riunioni in casa di #Berlusconi Draghi, la crisi di governo: voto anticipato il 25 settem… - The_Real_Ref : RT @zingaromarcelbs: collaborò alla stesura della famosa lettera della BCE ( Trichet Draghi) al governo Berlusconi, del quale lui stesso fa… -