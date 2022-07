Governo: allo studio 'dl aiuti bis' da 10 mld, fuori misure bandiera partiti (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Il Governo è venuto giù, ma sul decreto aiuti bis, quello al centro del confronto tra il premier e le parti sociali la settimana scorsa, si tenta di "salvare il salvabile. Un testo era quasi pronto - spiegano autorevoli fonti di Governo all'Adnkronos - stiamo cercando di capire se si può chiudere, compatibilmente con gli affari correnti". Proprio per questo, spiegano le stesse fonti, dal provvedimento dovrebbero restare fuori le misure più 'partitiche' o meglio temi -leggi salario minimo o altre norme sul lavoro- inconciliabili con il perimetro degli affari correnti in cui si troverà ad operare il Governo. Tuttavia potrebbero trovare spazio nel provvedimento -che il Governo mira a portare avanti- misure per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Ilè venuto giù, ma sul decretobis, quello al centro del confronto tra il premier e le parti sociali la settimana scorsa, si tenta di "salvare il salvabile. Un testo era quasi pronto - spiegano autorevoli fonti diall'Adnkronos - stiamo cercando di capire se si può chiudere, compatibilmente con gli affari correnti". Proprio per questo, spiegano le stesse fonti, dal provvedimento dovrebbero restarelepiù 'che' o meglio temi -leggi salario minimo o altre norme sul lavoro- inconciliabili con il perimetro degli affari correnti in cui si troverà ad operare il. Tuttavia potrebbero trovare spazio nel provvedimento -che ilmira a portare avanti-per ...

