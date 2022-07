Golf | anche Kokrak e Howell III passano alla Super Lega araba

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 luglio 2022) Prosegue a passo spedito la “campagna acquisti” delladi; dopo l’ingaggio di Henrik Stenson – personalità che ha ricoperto il ruolo di capitano per quattro mesi in vista del Team EuropeRyder Cup 2022 per poi essere sollevato dall’incarico – la stessaha annunciato l’ingresso di altri due personaggi di spicco, provenienti dal suolo statunitense, ovvero Jasone CharlesIII. Si tratta come sappiamo i due atleti estremamente competitivi, con alle spalle tre successi l’uno al PGA Tour. Il loro debutto è previsto per la prossima settimana in occasione della LIVInvitational Series, pianificata in quel di Bedminster (USA, New Jersey) dal 29 al 31 luglio. Quelli di Stenson. ...