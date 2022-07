Gli ultras nella sede dell’Inter per avere rassicurazioni su Skriniar, ma Marotta non può dare garanzie (Di giovedì 21 luglio 2022) Ieri l’Inter ha ricevuto una delegazione di ultras nei suoi uffici. I tifosi vogliono rassicurazioni dal club su Skriniar. Non vogliono che sia venduto. Ieri hanno anche affisso uno striscione chiarissimo, in tal senso. Il Giornale racconta l’incontro. E anche la difficoltà di Marotta a dare rassicurazioni agli ultras. “Gli ultras nella sede dell’Inter. Non è la prima volta che accade e in passato c’è a chi andò molto peggio che a Marotta, che ieri come un anno fa, ha accettato di accogliere una delegazione della Curva Nord per chiarire la posizione del club dopo il mancato arrivo di Bremer (e Dybala). I tifosi chiedevano ciò che Marotta non poteva garantire e cioè che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022) Ieri l’Inter ha ricevuto una delegazione dinei suoi uffici. I tifosi voglionodal club su. Non vogliono che sia venduto. Ieri hanno anche affisso uno striscione chiarissimo, in tal senso. Il Giornale racconta l’incontro. E anche la difficoltà diagli. “Gli. Non è la prima volta che accade e in passato c’è a chi andò molto peggio che a, che ieri come un anno fa, ha accettato di accogliere una delegazione della Curva Nord per chiarire la posizione del club dopo il mancato arrivo di Bremer (e Dybala). I tifosi chiedevano ciò chenon poteva garantire e cioè che ...

