Gli orfani del Dragone cercano già di sistemarsi. Gelmini lascia Forza Italia (Di giovedì 21 luglio 2022) Il ministro fedelissimo accusa gli azzurri. Quel cerchio magico targato Pd che ha portato il premier sull'orlo del burrone

emmarxpol : @GuidoCrosetto La politica è distante anni luce dal mondo reale. Gli italiani sono orfani di una repubblica parlame… - blello2 : non è da escludere, occorrono proposte serie da sinistra, capaci di far tornare al voto, gli orfani della sinistra… - ChiricoAntonio : @EnricoLetta Eravate pronti a dare il culo per continuare a governare, Ora siete orfani di tutto con chi vi alleate… - Sntgvn : @mgmaglie La sensazione è che Draghi volesse proprio andarsene (i motivi li conosce lui..). Abbiamo assistito ad un… - Bastiiddio : @La_manina__ Manina, preparati all'assalto di tutti gli 'orfani di governo' che si calano nella parte di...'prefica… -