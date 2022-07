Gli invisibili dei campi la vita di chi ci sfama pagata tre euro l’ora (Di giovedì 21 luglio 2022) I caporali, i ghetti e le morti sotto il sole per la fatica. Il lavoro senza diritti di migliaia di stagionali agricoli Leggi su repubblica (Di giovedì 21 luglio 2022) I caporali, i ghetti e le morti sotto il sole per la fatica. Il lavoro senza diritti di migliaia di stagionali agricoli

repubblica : Gli invisibili dei campi la vita di chi ci sfama pagata tre euro l’ora [di Michele Serra] - P_M_1960 : @UnaGirovaga I politicanti di professione senz'altro si, io no perché sono un piccolo uomo che segue la politica da… - Latraveleuse19 : @lanavediteseoed @repubblica @LaMilanesiana …chissà se l’autore conosce quella meraviglia di canzone che è “Gli Invisibili” di Ermal Meta… - adowasser : @vin56429210 @biif @AleksL74 Va oltre purtroppo, molto più in su, la maturità poi, come per gli alberi, qualcosa ca… - ADM_assdemxmi : RT @feltrinellied: 'Gli invisibili dei campi' sulla scia di @LeograndeAle e @aboubakar_soum #MicheleSerra affronta il tema del 'lavoro senz… -