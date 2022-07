Giornata del Creato, il Papa: “Madre terra grida: pentiamoci e cambiamo stili di vita” (Di giovedì 21 luglio 2022) Città del Vaticano – “E necessario agire, tutti, con decisione. Stiamo raggiungendo ’un punto di rottura’”. Ad ammonire, ancora un volta in materia di ambiente tutte le persone che vivono sulla faccia del pianeta, è Papa Francesco nel tradizionale messaggio scritto in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per la cura del Creato. “Non si può non riconoscere l’esistenza di un ‘debito ecologico’ delle nazioni economicamente più ricche, che hanno inquinato di più negli ultimi due secoli; esso – scrive Bergoglio nel messaggio diffuso oggi dal Vaticano – richiede loro di compiere passi più ambiziosi sia alla COP27 che alla COP15. Ciò comporta, oltre a un’azione determinata all’interno dei loro confini, di mantenere le loro promesse di sostegno finanziario e tecnico per le nazioni economicamente più povere, che stanno già subendo il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022) Città del Vaticano – “E necessario agire, tutti, con decisione. Stiamo raggiungendo ’un punto di rottura’”. Ad ammonire, ancora un volta in materia di ambiente tutte le persone che vivono sulla faccia del pianeta, èFrancesco nel tradizionale messaggio scritto in occasione dellaMondiale di Preghiera per la cura del. “Non si può non riconoscere l’esistenza di un ‘debito ecologico’ delle nazioni economicamente più ricche, che hanno inquinato di più negli ultimi due secoli; esso – scrive Bergoglio nel messaggio diffuso oggi dal Vaticano – richiede loro di compiere passi più ambiziosi sia alla COP27 che alla COP15. Ciò comporta, oltre a un’azione determinata all’interno dei loro confini, di mantenere le loro promesse di sostegno finanziario e tecnico per le nazioni economicamente più povere, che stanno già subendo il ...

