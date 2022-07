Gianluigi Nuzzi | la vistosa cicatrice che porta sul volto | La verità su come se l’è procurata

Leggi su topicnews

(Di giovedì 21 luglio 2022) Chi il venerdì sera non si perde neanche una puntata del famoso programma “Quarto Grado” in onda su Rete 4 da ormai 12 anni? Beh, allora avrete sicuramente notato unasuldel conduttore.e la sua(www.lanotiziagiornale.it)e “Quarto Grado”: Il programma in questione è “Quarto Grado”, il celebre programma crime di Rete 4, condotto dae Alessandra Viero, dove i telespettatori sonoti a seguire i tanti casi “irrisolti”, raccontati in trasmissione con puntualità, professionalità e bravura. Ma il punto di forza del format, giunto alla dodicesima edizione, è proprio il giornalista,, spesso ospite ...