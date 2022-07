Ghiacciaio dello Stelvio, chiusa la stagione dello sci estivo per il troppo caldo: “Non è possibile garantire la sicurezza delle piste” (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Ghiacciaio dello Stelvio sospende temporaneamente la stagione dello sci estivo per il troppo caldo. Le temperature così alte hanno sciolto la neve e in attesa di nuove precipitazioni (che al momento sembrano lontane) hanno costretto il gestore degli impianti in alta Valtellina, Umberto Capitani, a chiudere. “Purtroppo dopo un periodo con valori altissimi ci siamo dovuti arrendere. Con lo zero termico oltre i 4.400 metri di quota non è più possibile garantire la sicurezza delle piste. Nostro malgrado dobbiamo fermarci” ha comunicato Capitani. La situazione era critica da giorni. Il Ghiacciaio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilsospende temporaneamente lasciper il. Le temperature così alte hanno sciolto la neve e in attesa di nuove precipitazioni (che al momento sembrano lontane) hanno costretto il gestore degli impianti in alta Valtellina, Umberto Capitani, a chiudere. “Purdopo un periodo con valori altissimi ci siamo dovuti arrendere. Con lo zero termico oltre i 4.400 metri di quota non è piùla. Nostro malgrado dobbiamo fermarci” ha comunicato Capitani. La situazione era critica da giorni. Il...

