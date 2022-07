Gf Vip, Mirko Gancitano punge Selvaggia Roma dopo l’annuncio della sua gravidanza (Di giovedì 21 luglio 2022) Nei giorni scorsi, Guenda Goria aveva raccontato di trovarsi in ospedale per una gravidanza extrauterina. La figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria oltre a ricevere tanti messaggi di affetto, era stata anche criticata da Selvaggia Roma per aver condiviso quei momenti dolorosi e privati sui social. Alle accuse aveva risposto in modo piccato il fidanzato di Guenda, Mirko Gancitano, ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, il reality condotto da Barbara D’Urso: E meno male che eravate amiche. Tu non sarai sicuramente d’accordo, ma sai Guenda meno di un anno fa quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea ( condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei). Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ... Leggi su isaechia (Di giovedì 21 luglio 2022) Nei giorni scorsi, Guenda Goria aveva raccontato di trovarsi in ospedale per unaextrauterina. La figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria oltre a ricevere tanti messaggi di affetto, era stata anche criticata daper aver condiviso quei momenti dolorosi e privati sui social. Alle accuse aveva risposto in modo piccato il fidanzato di Guenda,, ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, il reality condotto da Barbara D’Urso: E meno male che eravate amiche. Tu non sarai sicuramente d’accordo, ma sai Guenda meno di un anno fa quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea ( condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei). Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ...

