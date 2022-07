GF Vip, Lulù Selassie pubblica delle foto seminuda: la reazione sorprendente di Manuel Bortuzzo (Di giovedì 21 luglio 2022) Le ultime foto pubblicate da Lulù Selassié su Instagram sono decisamente molto sexy e provocanti: la principessa etiope, infatti, indossa solo un micro completo intimo trasparente e in uno scatto in particolare mostra il sedere perfetto e quasi nudo (fatto salvo un perizoma “a filo”, ridottissimo). Ovviamente le reazione agli scatti – entusiaste ma anche critiche e volgari – non sono mancante, ma a fare più rumore di tutte è stata la reazione di Manuel Bortuzzo. GF Vip, figuraccia pubblica per le Selassié: imbarazzo dei presenti Ancora una volta le sorella Selassié – in particolar modo Lulà e Clarissa – si sono fatte notare, e non in positivo GF ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 21 luglio 2022) Le ultimete daSelassié su Instagram sono decisamente molto sexy e provocanti: la principessa etiope, infatti, indossa solo un micro completo intimo trasparente e in uno scatto in particolare mostra il sedere perfetto e quasi nudo (fatto salvo un perizoma “a filo”, ridottissimo). Ovviamente leagli scatti – entusiaste ma anche critiche e volgari – non sono mancante, ma a fare più rumore di tutte è stata ladi. GF Vip, figuracciaper le Selassié: imbarazzo dei presenti Ancora una volta le sorella Selassié – in particolar modo Lulà e Clarissa – si sono fatte notare, e non in positivo GF ...

