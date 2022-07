Germania-Austria oggi in tv: orario e diretta streaming Europei femminili 2022 (Di giovedì 21 luglio 2022) Il programma, con l’orario e la diretta streaming di Germania-Austria, match valido per i quarti di finale degli Europei femminili 2022. Le tedesche hanno chiuso il proprio Girone a punteggio pieno, mentre le Austriache arrivano da due vittorie e una sola sconfitta per 1-0 contro l’Inghilterra. Appuntamento oggi, giovedì 21 luglio, alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport+HD. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Il programma, con l’e ladi, match valido per i quarti di finale degli. Le tedesche hanno chiuso il proprio Girone a punteggio pieno, mentre leche arrivano da due vittorie e una sola sconfitta per 1-0 contro l’Inghilterra. Appuntamento, giovedì 21 luglio, alle ore 21. La partita sarà trasmessa intv su Rai Sport+HD. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.

Staskova_orphan : @calciofemminil2 No stasera Germania Austria, Svezia Belgio c'è domani - PaulKreinerM : @MassimoFaggioli Sono emigrato due volte per motivi professionali: prima dalla Germania/Austria verso l'Italia e do… - alborama : RT @Anna302478978: Cosa ci sta preparando la Ursula a proposito di Gas ? Austria e Germania sono totalmente dipendenti dalla Russia stanno… - Fantacalciok : Le partite di oggi, giovedì 21 luglio 2022: Germania - Austria in primo piano - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, giovedì 21 luglio 2022: Germania - Austria in primo piano -