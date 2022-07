George di Cambridge compie 9 anni: la nuova foto ufficiale (Di giovedì 21 luglio 2022) Per festeggiare il compleanno del primogenito, Kate e William hanno condiviso un nuovo scatto del bambino, realizzato proprio dalla madre durante una vacanza al mare, all'inizio di luglio Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 luglio 2022) Per festeggiare il compleanno del primogenito, Kate e William hanno condiviso un nuovo scatto del bambino, realizzato proprio dalla madre durante una vacanza al mare, all'inizio di luglio

