Gelmini lascia Forza Italia: «Quello che è successo ieri è gravissimo: Putin sarà soddisfatto. Il mio futuro? Rifletto» (Di giovedì 21 luglio 2022) La ministra: «La FI che ho conosciuto in questi venticinque anni di militanza e di impegno politico, sarebbe stata dalla parte di Mario Draghi» Leggi su corriere (Di giovedì 21 luglio 2022) La ministra: «La FI che ho conosciuto in questi venticinque anni di militanza e di impegno politico, sarebbe stata dalla parte di Mario Draghi»

AlexBazzaro : La Gelmini lascia Forza Italia. - ilfoglio_it : ?? Mariastella #Gelmini lascia Forza Italia. 'Ha voltato le spalle agli italiani', ha detto il ministro per gli Affa… - SkyTG24 : Mariastella #Gelmini lascia #ForzaItalia. 'Questa Fi non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venti… - lauranaka : #crisidigoverno @EnricoLetta : Quelli che non hanno votato fiducia al governo #Draghi 'non sanno quello che hanno… - Chritchen : RT @lucianoghelfi: Dopo quello della #Gelmini, arriva anche l'addio di #Brunetta: 'Non votando la fiducia a #Draghi, #ForzaItalia ha tradit… -