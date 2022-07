Gelmini “Forza Italia si è disciolta nel populismo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “si ènelsalviniano. La FI che ho conosciuto non avrebbe avuto dubbi nello scegliere fra Draghi e le pulsioni sovraniste di Salvini, e non avrebbe permesso che il presidente Berlusconi, che ha fatto grandi cose per il Paese, e che ha pagato per questo un prezzo alto, si allineasse a questa destra. Ho provato a convincerlo, ma è evidente che ha fatto la sua scelta, e io ho fatto la mia. Continuo a nutrire per lui stima e affetto. Pensare però che questa storia politica venga dissipata dentro la nuova destra trumpista e lepenista, mi addolora molto. Ma non posso far finta di nulla”. Così il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella, in un'intervista al Corriere della Sera, dopo il suo annuncio di lasciare...