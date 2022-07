(Di giovedì 21 luglio 2022) Una lunga dichiarazione scritta alla Camera dei Comuni, di quelle cui di solito i primi ministri britannici fanno ricorso in caso di emergenze nazionali o annunci importanti, per rivendicare nero suo ...

Flavr7 : RT @rtl1025: ?? Governo, l’era di Mario #Draghi si chiude dopo 553 giorni, adesso #Mattarella scioglierà il #Parlamento ??? di @aciapparoni… - aciapparoni : RT @rtl1025: ?? Governo, l’era di Mario #Draghi si chiude dopo 553 giorni, adesso #Mattarella scioglierà il #Parlamento ??? di @aciapparoni… - rtl1025 : ?? Governo, l’era di Mario #Draghi si chiude dopo 553 giorni, adesso #Mattarella scioglierà il #Parlamento ??? di… - ErmannoKilgore : @ultimora_pol E’ chiaro che la legislatura se ha una maggioranza politica può andare avanti… #Mattarella ne deve pr… - giolaska : Oggi si chiude di fatto la 18a legislatura; dicono siano morti FI e il M5S. Di certo si chiude un’epoca storica: il… -

Agenzia ANSA

Una lunga dichiarazione scritta alla Camera dei Comuni, di quelle cui di solito i primi ministri britannici fanno ricorso in caso di emergenze nazionali o annunci importanti, per rivendicare nero suo ..."Ilha indignato l' Italia , che da più versanti anche negli ultimi giorni aveva ... "Piccola postilla -Bertin - e poi non ci si sorprenda o ci si strappi le vesti se il primo partito ... Gb: Parlamento chiude per ferie, Johnson difende sua eredità - Europa Una lunga dichiarazione scritta alla Camera dei Comuni, di quelle cui di solito i primi ministri britannici fanno ricorso in caso di emergenze nazionali o annunci importanti, per rivendicare nero suo ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato dal Quirinale subito dopo il decreto di scioglimento delle Camere: “Non sono ...