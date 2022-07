Gazprom, riapre il gasdotto Nord Stream | Zelensky: "La Russia ci usa per provare quello che può fare ad altri Paesi" (Di giovedì 21 luglio 2022) Ue, via libera a nuove sanzioni contro la Russia: c'è anche l'oro. Usa: armi inviate fanno la differenza. Lavrov: 'Gli obiettivi di Mosca non riguardano più solo il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 luglio 2022) Ue, via libera a nuove sanzioni contro la: c'è anche l'oro. Usa: armi inviate fanno la differenza. Lavrov: 'Gli obiettivi di Mosca non riguardano più solo il ...

AndreaIncorona8 : Ultim'ora:Primo effetto dimissioni #Draghi.Oggi riapre #gasdotto #NordStream #Gazprom.Quest'inverno potremo riscald… - GramsciAG : RT @Fata_Turch: #Gazprom riapre #NordStream1 al 40%. Non è generosità: chiuderlo vorrebbe dire comprometterne la funzionalità. L'#Europa… - salfasanop : RT @Fata_Turch: #Gazprom riapre #NordStream1 al 40%. Non è generosità: chiuderlo vorrebbe dire comprometterne la funzionalità. L'#Europa… - LianaCiccina : RT @Fata_Turch: #Gazprom riapre #NordStream1 al 40%. Non è generosità: chiuderlo vorrebbe dire comprometterne la funzionalità. L'#Europa… - Fata_Turch : #Gazprom riapre #NordStream1 al 40%. Non è generosità: chiuderlo vorrebbe dire comprometterne la funzionalità. L… -