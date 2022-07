Gazprom riapre i flussi Nonostante la crisi | la Russia continua a darci il gas

(Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug –il North Stream 2 e rilancia le forniture all’Italia, come riporta anche Tgcom24. Ladel gas, però, rimane solidamente in corso.e Italia Secondo quanto riportato dall’Ansa, le forniture dellaripartono anche per quel che concerne l’Italia. Ed è un aumento consistente rispetto al giorno precedente: circa il 71%. Il che, in realtà, compensa la perdita dovuta alle riduzioni delle ultime settimane: i milioni di metri cubi attuali sono infatti 36, un valore simile a quello passato, mentre nei giorni scorsi si rimaneva fermi a 21. L’annuncio di Eni riporta quanto segue: “ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 36 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 21 ...

IlPrimatoN : In un modo o nell'altro, l'equilibrio - precario - non si sposta - ClaudioPace : Giusto dopo aver firmato il contratto con gli Algerini, a quanto pare consociati con la #Russia e fissato prezzi (n… - AigetEnergia : RT @FAUSTACHIESA1: #Gas, ripartono le forniture di #Gazprom dalla #Russia attraverso il Nord Stream: fino a quando? @eni - FAUSTACHIESA1 : #Gas, ripartono le forniture di #Gazprom dalla #Russia attraverso il Nord Stream: fino a quando? @eni - dmdarpizio : RT @FerrariSabato: Gazprom riapre i rubinetti del gas all'Italia, + 71%... -

A metà giugno, l'azienda di Statoha tagliato il gas diretto in Europa del 40 percento, ufficialmente per problemi tecnici. Ma per le autorità europee si tratta di una chiara ritorsione ...Secondo l'operatore ucraino per il trasporto del gas Ogtsu, continuano anche le forniture dellaattraverso l'Ucraina, che oggi dovrebbero arrivare a 42,4 milioni di metri cubi. Gas, apertura ...Riaprono stamani le forniture di gas russo attraverso il Nord Stream 1, che sono arrivate al livello del 40%, come prima che il gasdotto fosse chiuso per manutenzione, l’11 luglio scorso. A riferirlo ...Mentre in Italia si consuma una crisi politica tra le più importani della storia della Repubblica italiana, riapre stamane il Nord Stream 1, pompando gas russo verso l'Europa fino al 40%, come prima d ...