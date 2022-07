Gas, la Russia riattiva il gasdotto Nord Stream: “Forniture al 40%”. E pure il Portogallo boccia il piano Ue sul taglio dei consumi del 15% (Di giovedì 21 luglio 2022) La Russia, come annunciato, ha riattivato stamattina il gasdotto Nord Stream. L’impianto è tornato in funzione dopo la chiusura dello scorso 11 luglio, resasi necessaria per la manutenzione e che aveva creato timori nel Vecchio Continente. Il gas dalla Russia, dunque, ha ripreso a fluire verso la Germania e da lì nel resto dell’Europa. L’agenzia Tass riferisce che sono stati richiesti volumi pari a quelli forniti prima della temporanea chiusura, cioè per circa 67 milioni di metri cubi al giorno, che equivalgono al 40% del tasso di utilizzo del gasdotto. Secondo l’operatore ucraino per il trasporto del gas Ogtsu, continuano anche le Forniture della Gazprom attraverso l’Ucraina, che oggi dovrebbero arrivare a 42,4 milioni di metri cubi. Mosca, in questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) La, come annunciato, hato stamattina il. L’impianto è tornato in funzione dopo la chiusura dello scorso 11 luglio, resasi necessaria per la manutenzione e che aveva creato timori nel Vecchio Continente. Il gas dalla, dunque, ha ripreso a fluire verso la Germania e da lì nel resto dell’Europa. L’agenzia Tass riferisce che sono stati richiesti volumi pari a quelli forniti prima della temporanea chiusura, cioè per circa 67 milioni di metri cubi al giorno, che equivalgono al 40% del tasso di utilizzo del. Secondo l’operatore ucraino per il trasporto del gas Ogtsu, continuano anche ledella Gazprom attraverso l’Ucraina, che oggi dovrebbero arrivare a 42,4 milioni di metri cubi. Mosca, in questo ...

quinta : - DavidPuente : No! La società algerina Sonatrach non è di proprietà della russa Gazprom - MediasetTgcom24 : L'Ue prepara un taglio obbligatorio dei consumi di gas #commissione #ue #russia #bruxelles #gas #gascrunch - universo_astro : RT @andreacantelmo8: #Zakharova: 'Sempre considerato l'Italia un Paese sovrano e indipendente. Se non viene considerata tale altrove, quest… - Peonia249 : @luigidimaio Sbaglio o il gas algerino viene dalla Russia? -