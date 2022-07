Gas: Eni, Gazprom aumenta forniture in Italia del 71% (Di giovedì 21 luglio 2022) Tornano ad aumentare le forniture del gas dalla Russia verso l'Italia, con una crescita rispetto al giorno precedente del 71,4%. A comunicare il cambiamento del flusso è l'Eni sul proprio sito. "... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Tornano adre ledel gas dalla Russia verso l', con una crescita rispetto al giorno precedente del 71,4%. A comunicare il cambiamento del flusso è l'Eni sul proprio sito. "...

