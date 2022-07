Funerali di Ivana Trump, bara dorata e commozione: le foto e il discorso di Donald Trump e i figli alla cerimonia (Di giovedì 21 luglio 2022) Si sono tenuti ieri a New York i Funerali di Ivana Trump nella chiesa di St. Vincent Ferre a Manhattan. Presenti alle esequie l’ex marito Donald Trump, i figli Donald Jr. Ivanka ed Eric nonché i nipoti. Le foto e le parole della famiglia. Funerale di Ivanka Trump: la bara e le esequie Ai piedi della Chiesa schierati e con i volti accigliati: i componenti della famiglia Trump erano tutti presenti al funerale della prima moglie di The Donald, Ivanka. A presenziare però è stata anche la seconda moglie di Trump con la figlia. E poi i nipoti, bambini vestiti da adulti ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 21 luglio 2022) Si sono tenuti ieri a New York idinella chiesa di St. Vincent Ferre a Manhattan. Presenti alle esequie l’ex marito, iJr. Ivanka ed Eric nonché i nipoti. Lee le parole della famiglia. Funerale di Ivanka: lae le esequie Ai piedi della Chiesa schierati e con i volti accigliati: i componenti della famigliaerano tutti presenti al funerale della prima moglie di The, Ivanka. A presenziare però è stata anche la seconda moglie dicon laa. E poi i nipoti, bambini vestiti da adulti ...

DonnaGlamour : Funerali Ivana Trump, gaffe dell’ex Donald: in ritardo alla messa - leggoit : Donald #Trump in ritardo ai funerali di Ivana. Poi il discorso: «Era bellissima, non si arrendeva mai» - zazoomblog : Ivana Trump funerali cos’è successo nel giorno dell’ultimo saluto e chi c’era - #Ivana #Trump #funerali #cos’è - infoitestero : Bara dorata e nessun fiore: i funerali a New York di Ivana Trump - infoitestero : Bara dorata, niente fiori. Ai funerali di Ivana Trump, c'è l'ex marito Donald con Melania -