"Frattura con i miei valori". Anche Mara Carfagna strappa con Forza Italia (Di giovedì 21 luglio 2022) Con la nota di distanze di Mara Carfagna da Forza Italia, tutti e tre i ministri azzurri hanno scelto lo strappo dal partito dopo la mancata fiducia a Draghi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Con la nota di distanze dida, tutti e tre i ministri azzurri hanno scelto lo strappo dal partito dopo la mancata fiducia a Draghi

pietroraffa : == Mara Carfagna:'Quanto accaduto ieri rappresenta una frattura con il mondo di valori nei quali ho sempre creduto… - StudioNews2 : 'Avvio una serie riflessione politica. Quanto accaduto ieri in Senato rappresenta una frattura con il mondo di valo… - danieledv79 : RT @dariodangelo91: avuto l'opportunità di discutere in una sede di partito. Sono grata al presidente #Berlusconi per le opportunità che mi… - mariamacina : RT @dariodangelo91: avuto l'opportunità di discutere in una sede di partito. Sono grata al presidente #Berlusconi per le opportunità che mi… - FedericaCalvia : RT @GiovaQuez: 'Sono grata a Berlusconi per le opportunità che mi ha offerto e la fiducia che mi ha testimoniato, ma quanto accaduto ieri r… -