Francesco è furioso Il retroscena clamoroso sulla rottura | perché è esplosa la rabbia su Ilary

i89ylor : francesco sei un pazzo furioso -

Corriere dello Sport

Recenti indiscrezioni, infatti, riportano Tottiper la decisione della presentatrice, pronto a tutto per sanare la crisi, senza potersi dare pace.Totti pronto a riconquistare Ilary ...L'articoloTottidopo la separazione da Ilary Blasi Nuovo retroscena sembra essere il primo su LaNostraTv . Condividi: Twitter Facebook Mi piace: Mi piace Caricamento... "Totti furioso con Ilary: il matrimonio si poteva salvare ma lei..." La rottura Totti-Blasy non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nel settore si sapeva che la smentita di qualche mese fa era legata principalmente ai progetti di lavoro di lei. La stessa che, dir ...Recenti indiscrezioni riportano che lo stato d’animo di Francesco Totti non è mai stato più nero. Ilary Blasi continuerà con la separazione o tornerà sui propri passi