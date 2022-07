Ford - Nord America | laddio alle endotermiche mette a rischio migliaia di posti

(Di giovedì 21 luglio 2022) Laha in programma di tagliaredidi lavoro inper liberare risorse da destinarestrategie di elettrificazione. La stampana ne è certa, ma le cifre variano di molto: si va dagli oltre 4 mila paventati dal Wall Street Journal agli 8 mila indicati dall'agenzia Bloomberg. A ogni modo, gli esuberi sono concentrati tra i dipendenti salariati, tra i cosiddetti colletti bianchi e all'interno delle attività legate alla produzione di veicoli a combustione interna e oggi parte della nuova divisioneBlue. Nessun commento. Il piano, che, tra l'altro, potrebbe subire profonde modifiche nelle prossime settimane visto che sarebbe ancora oggetto di valutazioni ai massimi vertici aziendali, non dovrebbe riguardare gli ...

Ford: in Nord America a rischio migliaia di lavoratori con l'addio alle endotermiche - Quattroruote.it La Casa non commenta le voci sui maxi-licenziamenti, ma si concentra sugli annunci industriali e tecnologici. A partire da quello sulle nuove batterie al litio-ferro-fosfato destinate alla Mustang Mac ...Per realizzare l'obietttivo dei 600mila veicoli a batteria entro il 2023, il costruttore Usa ratifica intese col produttore di accumulatori Catl e l'estrattore di litio Rio Tinto ...