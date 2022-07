Football NFL, morto a 50 anni Charles Johnson: aveva vinto il SuperBowl 2001 (Di giovedì 21 luglio 2022) Lutto nel mondo del Football americano per la morte a 50 anni di Charles Johnson, ex ricevitore e vincitore del SuperBowl nel 2001 con i New England Patriots. Il suo corpo privo di vita è stato ritrovato in una stanza d’albergo a Raleigh, nella Carolina del Nord. Subito avviate le indagini di rito, ma al momento la causa più probabile sembra essere quella naturale legata a un malore di Johnson. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Lutto nel mondo delamericano per la morte a 50di, ex ricevitore e vincitore delnelcon i New England Patriots. Il suo corpo privo di vita è stato ritrovato in una stanza d’albergo a Raleigh, nella Carolina del Nord. Subito avviate le indagini di rito, ma al momento la causa più probabile sembra essere quella naturale legata a un malore di. SportFace.

