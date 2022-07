Fiorentina, Milenkovic può rimanere: pronta l’offerta per il rinnovo di contratto (Di giovedì 21 luglio 2022) La Fiorentina non vorrebbe perdere Milenkovic e sarebbe pronta a offrire al difensore un ricco rinnovo di contratto Nonostante le tante voci di calciomercato sul conto di Milenkovic, con l’Inter in cima alla lista delle pretendente, la Fiorentina non avrebbe perso le speranze di trattenere il difensore. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, infatti, il club viola sarebbe pronto a offrire un ricco rinnovo di contratto al serbo. Prolungamento di tre anni dell’accordo in scadenza nel 2023 con ingaggio da 2,5 milioni netti più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Lanon vorrebbe perderee sarebbea offrire al difensore un riccodiNonostante le tante voci di calciomercato sul conto di, con l’Inter in cima alla lista delle pretendente, lanon avrebbe perso le speranze di trattenere il difensore. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, infatti, il club viola sarebbe pronto a offrire un riccodial serbo. Prolungamento di tre anni dell’accordo in scadenza nel 2023 con ingaggio da 2,5 milioni netti più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

