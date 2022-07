Fiorentina: Dodò è arrivato. E domani a Moena terza amichevole con il Trento (Di giovedì 21 luglio 2022) FIRENZE - Visite mediche alla clinica privata Villa Stuart di Roma per l'esterno destro Dodò, prossimo a diventare ufficialmente un calciatore viola. La Fiorentina ha da tempo definito l'accordo con lo Shakhtar Donetsk per l'acquisto del classe '98 brasiliano, ma prima ha necessità di cedere all'estero il cartellino di un tesserato extracomunitario. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 luglio 2022) FIRENZE - Visite mediche alla clinica privata Villa Stuart di Roma per l'esterno destro, prossimo a diventare ufficialmente un calciatore viola. Laha da tempo definito l'accordo con lo Shakhtar Donetsk per l'acquisto del classe '98 brasiliano, ma prima ha necessità di cedere all'estero il cartellino di un tesserato extracomunitario. L'articolo proviene da Firenze Post.

