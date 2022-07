Fiorentina, Barone: “Milenkovic? Vogliamo che rimanga. Conference? Non ci dormo la notte” (Di giovedì 21 luglio 2022) “Milenkovic? Io e Rocco Commisso Vogliamo che rimanga perché siamo un bel gruppo. Non sarà facile, vediamo cosa succederà, se qualcuno verrà a bussarci dicendo di essere interessato a lui. Noi Vogliamo che rimanga. Più i giorni passano e meglio è, mi auguro che lui rimanga qui ma oggi non posso dare garanzie”. Queste le parole del direttore generale viola Joe Barone, nel corso di una iniziativa a Moena, sede del ritiro estivo della Fiorentina. Sulla qualificazione alla Conference League Barone ha raccontato : “Non dormo la notte e penso all’Europa, a portare i nostri colori in giro, Il primo passo è il 18 agosto, dovremo fare risultato in quelle due partite. Raggiungere la Champions? ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) “? Io e Rocco Commissocheperché siamo un bel gruppo. Non sarà facile, vediamo cosa succederà, se qualcuno verrà a bussarci dicendo di essere interessato a lui. Noiche. Più i giorni passano e meglio è, mi auguro che luiqui ma oggi non posso dare garanzie”. Queste le parole del direttore generale viola Joe, nel corso di una iniziativa a Moena, sede del ritiro estivo della. Sulla qualificazione allaLeagueha raccontato : “Nonlae penso all’Europa, a portare i nostri colori in giro, Il primo passo è il 18 agosto, dovremo fare risultato in quelle due partite. Raggiungere la Champions? ...

