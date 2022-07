Finita in anticipo la storica passeggiata nello spazio di Samantha Cristoforetti: prima europea fra le stelle con il russo Artemyev – Il video (Di giovedì 21 luglio 2022) Era iniziata con quasi un’ora di ritardo ed è Finita con un’ora d’anticipo, la passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti. L’astronauta italiana è diventata la prima donna europea a uscire per un’attività extra-veicolare (Eva) attorno alla Stazione spaziale internazionale (Iss). Il centro di controllo di Mosca ha deciso di interrompere 60 minuti prima la missione per motivi di sicurezza, legati all’autonomia delle batterie che alimentano i sistemi di sostentamento delle tute degli astronauti. Si è preferito così rinunciare all’ultima delle operazioni in programma per garantire ai due protagonisti dell’attività extra-veicolare il tempo necessario per rientrare in sicurezza all’interno della Stazione Spaziale. La missione Con ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Era iniziata con quasi un’ora di ritardo ed ècon un’ora d’, laspaziale di. L’astronauta italiana è diventata ladonnaa uscire per un’attività extra-veicolare (Eva) attorno alla Stazione spaziale internazionale (Iss). Il centro di controllo di Mosca ha deciso di interrompere 60 minutila missione per motivi di sicurezza, legati all’autonomia delle batterie che alimentano i sistemi di sostentamento delle tute degli astronauti. Si è preferito così rinunciare all’ultima delle operazioni in programma per garantire ai due protagonisti dell’attività extra-veicolare il tempo necessario per rientrare in sicurezza all’interno della Stazione Spaziale. La missione Con ...

